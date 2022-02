Camporosso, frontaliere condannato a 1 anno e 4 mesi di carcere per possesso di cocaina

Condannato a un anno e 4 mesi di carcere F.M., frontaliere 42enne di Camporosso. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico di Imperia, Francesca Minieri, che lo ha ritenuto responsabile del possesso di 16 grammi di cocaina.

Per l'imputato il pm aveva invocato 4 anni di reclusione in quanto la droga era ritenuta 'purissima'. I legali del 42enne, Maria Gioffrè e Cristian Urbini, sono però riusciti a dimostrare che lo stupefacente non fosse destinato in alcun modo allo spaccio.

Contro la decisione del giudice i legali stanno valutando di ricorrere in Appello.