Sanremo: multe alla manifestazione dei 'No Green Pass', sanzione da 400 euro anche a Povia (Video)

C’è anche Giuseppe Povia tra i multati della manifestazione organizzata a Sanremo il 22 gennaio scorso in piazza Colombo. Lo ha annunciato lo stesso cantante, attraverso il suo profilo Instagram.

Nei giorni scorsi la Questura di Imperia, infatti, aveva annunciato di aver identificato e sanzionato una trentina di persone per la manifestazione. Tra questi, quindi, c’è anche Povia che ha ricevuto la multa da 400 euro.

“Sono stato multato perché non avevo la mascherina – ha detto Povia – ma mi devono dire come cantare con la mascherina. In quei giorni era una Legge, anche se illogica e sbagliata. Per questo potrei fare ricorso perché lo stato di emergenza è illegittimo e incostituzionale. Per questa multa è un premio Pulitzer, un trofeo alla carriera di cantautore sociale e cittadino per bene”.