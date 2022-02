È possibile riconquistare un uomo?

State vivendo una crisi di coppia? Il vostro partner ha perso interesse pe voi? Vorreste riaccendere il fuoco dell'antica passione ma ogni vostro tentativo non fa che creare maggiore distacco?Come gestire la fase post rottura per creare le giuste condizioni affinché un ex torni a sentirsi attratto?

Innanzitutto bisogna comprendere le cause che hanno portato alla crisi e successivamente alla rottura. Generalmente le cause, soprattutto in una coppia sposata con figli, sono da ricercare nel distacco fisico. Gli impegni, il lavoro, lo stress, i problemi, creano una zona di comfort che può portare lentamente ad un calo dell’interesse reciproco. Solo quando si è davvero in crisi allora ci si impegna per rimediare ma a volte qualsiasi tentativo di salvare il rapporto non ha nessun effetto. Questo clima diventa poi il terreno fertile per i tradimenti.

Come si manifesta la crisi?

Vi incolpa per tutto, trova sempre scuse per attaccarvi.Il fastidio che prova per quasi tutto quello che fate è un chiaro sintomo che si sta allontanando da voi. Vi rendete conto di non essere più al centro del loro mondo, non ci sono più le piccole attenzioni, si è sempre più distanti, soprattutto a letto.

La vita quotidiana è monotona, sembra quasi di svolgere l’unico ruolo di genitore, non più quello di moglie o compagna. Lentamente le discussioni diventano più pesanti fino ad arrivare a parlare di separazione.

Il caos emotivo che si vive in un simile contesto è capace di risvegliare molte paure, per questa ragione molte donne cambiano radicalmente. Fanno di tutto pur di restare con il proprio marito o compagno, mostrando sempre di più malessere, debolezza, sofferenza.

Questo atteggiamento nei confronti del partner può essere etichettato con un unico termine, zerbinismo, e spesso questo non fa che peggiorare la situazione. Se già il patner stava perdendo interesse, vedere la propria donna ridotta in questo stato non fa che aumentare l’allontanamento, al massimo si potranno provare sensi di colpa ma non più di questo.

Per questo è importate seguire dei semplici consigli che possono migliorare la situazione e non lasciarsi andare a tristezza e disperazione.

Con le giuste strategie, superare il momento di difficoltà nella coppia e riaccendere l'interesse nel vostro compagno è possibile. Prima di tutto, però, è importante fare uno scrupoloso lavoro di autocritica su voi stesse. Volete davvero recuperare il rapporto? Oè il caso di voltare pagina e cominciare un percorso diverso? Non tutte le crisi possono essere ricucite, ma, se siete convinte che la vostra relazione meriti qualche sacrificio, di seguito alcuni consigli per riconquistare un uomo che ha perso interesse nei vostri confronti.

Tentare il confronto

Spesso le difficolta nascono dalla mancanza di comunicazione. Ritrovare una forma di comunicazione funzionale allo scopo è prioritario. Basta accuse, tentativi di creare sensi di colpa, ripicche, bisogna mostrarsi comprensive, sicure, non impaurite, evitando di affrontare tematiche che porteranno a discutere.

Lavorare su sé stesse

È sempre difficile fare autocritica, ma per affrontare al meglio una crisi ammettere i propri errori è un passo necessario. Anche l’occhio vuole la sua parte: se pensate di esservi lasciate andare, lavorate su voi stesse, recuperate la forma perduta, esprimete al massimo la vostra femminilità, e i risultati non si faranno attendere.

Un pizzico di gelosia

Può apparire una mossa subdola ma spesso si rivela vincente. Se il vostro uomo vi ha sempre date per scontate, instaurargli un piccolo dubbio può aiutarlo a capire l'importanza del vostro rapporto. È necessario, però, usare la carta della gelosia con attenzione poiché è una tecnica che può nascondere diverse insidie.

Stupire è sempre una mossa vincente

La quotidianità è fatta di routine. Questo può portare una relazione ad impantanarsi nelle sabbie mobili della noia. Stupite il vostro partner, provate a colpirlo con qualcosa di speciale, dedicatevi a lui e alle sue passioni. Con un piccolo gesto potrete ottenere grandi risultati. Cercate di occupare il tempo libero con interessi comuni, condividete le vostre passioni con lui e cercate un punto d'incontro. Vivere esperienze insieme piò aiutare la coppia a recuperare la confidenza perduta.

Analizzare se stesse

Siete davvero convinte di dare il meglio di voi stesse nella relazione che state vivendo? L'allontanamento del partner può essere provocato da comportamenti sbagliati, che magari avete tenuto senza neanche rendervene conto. Siete troppo gelose? Considerate il vostro uomo una proprietà? L'amore non deve mai essere possessivo, e la gelosia, se esagerata, può allontanarvi dal vostro compagno.

Insomma, riconquistare un uomo è possibile, se davvero lo si desidera.Provate a mettere in atto questi consigli, ma non dimenticate di essere sincere con voi stesse: volete davvero salvare questa relazione? A volte, chiudere un rapporto si rivela la scelta vincente.

E’ sempre corretto lottare per ciò a cui tenete, dovete però farlo con raziocinio, non prendendo decisioni affrettate, ma analizzando scrupolosamente la situazione prima di decidere quali mosse compiere. Per recuperare un rapporto in difficoltà, cercate sempre di guardare alla relazione che state vivendo con gli occhi del vostro compagno e non solo con i vostri: così facendo sarà più facile trovare la soluzione migliore ai vostri problemi.