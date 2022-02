Coronavirus: numeri stazionari anche oggi, tasso di positività al 10% e calo dei ricoveri ma ci sono tre morti

Numeri stazionari anche oggi nel classico bollettino quotidiano della Regione, dedicato al Covid. Sono infatti 1.227 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 11.935 tamponi effettuati (2.461 molecolari e 9.474 antigenici rapidi), uno ogni 10,76 pari al 10,28%.

Nella nostra provincia sono stati 125 i nuovi positivi, mentre nel savonese se ne sono registrati 227, a Genova 705 e a Spezia 162. Quest’oggi calano i ricoveri ma, tra il 9 febbraio e ieri vengono segnalati ben 12 morti per Covid, tra i quali 3 all’ospedale di Sanremo (una donna di 67 anni e due uomini, di 76 e 88 anni).

Tamponi processati con test molecolare: 2.450.069 (+2.461)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.412.924 (+9.474)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 333.281 (+1.227)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 20.491 (-689)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.960 (-38)

Savona 3.415 (-147)

Genova 10.389 (-386)

La Spezia 2.570 (-58)

Residenti fuori regione o estero 419 (-23)

Altro o in fase di verifica 738 (-38)

Totale 20.491 (-689)

Ospedalizzati: 530 (-15); 26 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 81 (-2); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 110 (-2); 4 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 68 (-2); 4 (=) in terapia intensiva

Galliera - 88 (-8); 6 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 14 (+3); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 104 (-4); 6 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 25 (-1); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 40 (+1); 2 (=)in terapia intensiva

* 15 non vaccinati, 11 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 19.946 (-676)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 307.747 (+1.904)

Deceduti: 5.043 (+12);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 582 (-57)

Asl 2 - 566 (-45)

Asl 3 - 2.448 (-266)

Asl 4 - 543 (-10)

Asl 5 - 644 (-38)

Totale 4.783 (-302)

Dati sulle dosi di vaccino 17/02/2022 ore 13.00

Consegnati (fonte governativa): 3.326.734

Somministrati: 3.354.101