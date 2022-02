Sanremo: un altro anno da incorniciare per il Mercato dei Fiori, i prezzi salgono del 20% e aumenta anche la quantità

Per il secondo anno consecutivo il Mercato dei Fiori si conferma come attività del tutto in controtendenza in un panorama economico non certo esaltante sugli strascichi dell’ennesima ondata di pandemia. Le prospettive del 2022 fanno ben sperare, in linea con un 2021 a dir poco esaltante.

“Il mercato estero sta andando bene, stiamo vendendo - dichiara ai nostri microfoni Franco Barbagelata, direttore del Mercato dei Fiori - sul mercato i prezzi sono più alti dell’anno scorso per un 20%, c’è tanta richiesta e anche quantità maggiori perché molti produttori si sono affidati ai nostri servizi. “Se passeremo così anche marzo una grossa fetta della stagione sarà andata bene - conclude - poi chiuderemo un’annata che ha le stesse sembianze del 2021 con buone prospettive”.

Interessante anche la previsione sulla produzione e la vendita della mimosa che sta fiorendo in anticipo dando così un discreto vantaggio ai lavori di inscatolamento e preparazione in vista dell’8 marzo.