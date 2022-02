Pansotti al limone e Barbagiuai agli agrumi: ecco le nuove ricette firmate Pasta Fresca Morena

Il pastificio Pasta Fresca Morena ha recentemente realizzato due nuovi primi molto speciali: Pansotti al limone e Barbagiuai agli agrumi. Si tratta di due ricette dal sapore fresco ed un ripieno sfizioso adatto a coloro che ricercano sempre prelibatezze e gusti innovativi. A chi non piacciono gli agrumi? Frutti ricchi di vitamina C e flavonoidi che, oltre ad essere molto buoni, aiutano l’organismo a mantenersi forte e sano e a rafforzare il sistema immunitario.

Oggi vogliamo soffermarci su questi due primi realizzati con frutta di stagione e che andranno a stupire anche i palati più esigenti. I Pansotti al limone sono da provare con un sugo di pesce fresco, pomodorini e olio d'oliva. I Barbagiuai sono conosciuti anche oltreconfine, specialmente nella zona di Castellar e Mentone, dove prendono il nome di tourtons, e del Principato di Monaco, dove si chiamano Barbagiuan. Il ripieno agli agrumi conferisce loro una spinta di sapore e un aroma unici. Se vi dovesse capitare di andare a Mentone in occasione dell’88ma Fête du Citron potrete degustare questi due fantastici primi messi a disposizione dello Chef Andrea Fontana del Ristorante Colombale del Casinò Barriere di Mentone dal pastificio Pasta Fresca Morena.

Pasta Fresca Morena è una tra le più importanti realtà produttive del Ponente Ligure nel settore della pasta fresca. Da oltre '50 anni l’alta qualità del prodotto è garantita dalla continua ricerca di materie prime di eccellenza e dal controllo severo nelle varie fasi produttive da ben quattro generazioni di Pastai.

Nella foto: Ramon Bruno, Martin Bruno ed Elio Bruno.

Quattro generazioni a confronto con un solo scopo: realizzare una pasta fresca di qualità da poter essere abbinata ai migliori ingredienti come ortaggi, carni, pesci, salse vegetali e molto altro ancora.

Su ordinazione potrete assaporare queste nuove prelibatezze e portare in tavola prodotti freschi e pronti in pochi minuti. Il pastificio Pasta Fresca Morena garantisce anche un servizio di consegna a domicilio dei suoi prodotti migliori. Formati di pasta fresca diversi, sempre genuini perché preparati da mani esperte con materie prime di alta qualità come le uova di Ovostura e consegnati direttamente a casa.

Se non volete rinunciare ai sapori della tradizione con primi a base di pasta fresca, contattate il pastificio al 0184 33461 specificando il formato e la quantità.

Il servizio di consegna a domicilio è gratuito in ambito cittadino e zone limitrofe.

Per ulteriori informazioni visitate il sito: www.pastafrescamorena.it/ o la pagina Facebook.