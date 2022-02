Ventimiglia: maxi servizio di controllo della Polizia di Frontiera, 300 veicoli controllati e 1.200 persone identificate

Prosegue il lavoro incessante della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, che opera nell’ambito del dispositivo di sicurezza, previsto dal Questore e dal Prefetto.

Nella settimana appena conclusa, gli agenti del Vice Questore Aggiunto Martino Santacroce, hanno svolto la loro operai a diversi valichi (Autostrada, Ponte San Luigi e San Lodovico e alla Stazione Ferroviaria) per fronteggiare principalmente il fenomeno dell’immigrazione clandestina. In totale hanno operato 290 agenti per un totale di 140 pattuglie, di cui 13 miste in cooperazione con la Polizia di Frontiera delle Alpi Marittime. Oltre 300 i veicoli controllati e più di 1.200 persone identificate, che hanno portato all'arresto di 5 persone e alla denuncia a piede libero di altre 3.

In particolare è stato arrestato un marocchino, R.M. di 55 anni, ricercato da oltre un anno perché destinatario di un provvedimento di carcerazione, emesso dal Tribunale di Bergamo, per spaccio di droga, ma anche per la violazione della normativa sul reingresso in territorio nazionale a seguito di espulsione. L’uomo, che deve scontare una pena di circa 4 anni di reclusione, era sprovvisto di documenti.

Arrestato anche un egiziano di 54 anni, F.S., per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo, regolarmente residente in Francia, è stato visto prendere contatti con dei migranti per caricarli sul proprio automezzo. E’ stato fermato in territorio francese, dopo un breve inseguimento, con a bordo di 5 clandestini di nazionalità siriana.

“Gli arresti effettuati nell’ultima settimana – dice il Dirigente Martino Santacroce - sono prova tangibile della concreta attività di prevenzione e repressione svolta dalla Polizia di Frontiera sulla fascia confinaria di Ventimiglia. Il velo di sicurezza nei confronti del fenomeno dell’immigrazione clandestina e di tutti i reati a carattere transnazionale è reso ancora più efficace dai pattugliamenti congiunti che consentono di operare a cavallo della frontiera, in perfetta osmosi info-investigativa”.