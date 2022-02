Ventimiglia: manutenzione urbana, nuovo asfalto in piazza degli Angeli Custodi a Grimaldi

Ancora interventi in zona Grimaldi a Ventimiglia in favore dell'estetica cittadina e, al contempo, della sicurezza. La posa dell'asfalto lungo le strade della frazione è questione recente, così come quella di oggi, in piazza degli Angeli Custodi.

Operai al lavoro sul suolo di quel belvedere dall'indescrivibile bellezza, angolo unico dell'estremo ponente.