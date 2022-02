Festival di Sanremo 2022: in sala stampa la Sistel ha fornito 900 gigabyte scambiati dai giornalisti, anche questo un successo

E’ stato il Festival di Sanremo dei successi, per gli ascolti, la città e anche per la lotta alla pandemia tra tamponi, timori e rischi che erano sempre dietro l’angolo.

Ma è stato anche il Festival della tecnologia e dello streaming con le immagini che sono corse veloci sulle fibre e sulle linee wi-fi. La sala stampa del Casinò è tornata a parlare ‘sanremasco’ grazie alla linea internet fornita da un’azienda locale, la Sistel Telecomunicazioni.

La settimana precedente al Festival, in poche ore da quando ci si è resi conto che, senza la sponsorizzazione Tim, sarebbe mancata la linea wireless per i giornalisti, l’azienda di Danilo Laura ha ‘acceso’ la finestra sul mondo per chi ha seguito la kermesse canora matuziana.

I dati statistici della Sala Stampa, per l’utilizzo del wi-fi vedono ben 290 addetti accreditati connessi a rotazione. La media delle connessioni contemporanee durante le conferenze è di 120 con circa 900 gigabytes scambiati, nel totale dei 7 giorni di servizio attivo.

Ogni accreditato poteva fruire di una banda da 50 megabye in upload e altrettanti in download, ma con velocità che sono arrivate fino a 100/100. Al top dell’attività c’è la pagina di ricerca di Google, con al quarto posto Facebook.