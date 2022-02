72° Festival di Sanremo: Gianni Morandi vince la serata delle cover con il suo medley insieme a Jovanotti

Primo verdetto per la 72ª edizione del Festival di Sanremo. Gianni Morandi ha vinto la serata delle cover, la più attesa dagli amanti della musica, con il suo medley insieme all’amico Jovanotti, ospite a sorpresa.

Al secondo posto Mahmood e Blanco con “Il cielo in una stanza”, al terzo Elisa con “What a feeling”.