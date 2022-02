Davide Devenuto, presidente di Lab00, ospite di Casa Sanremo per l’evento “Il futuro? Efficiente e solidale”

Lunedì 31 gennaio Davide Devenuto e Francesco Lasaponara, rispettivamente presidente e vicepresidente del network solidale Lab00 Onlus, sono stati ospiti dell’evento organizzato da The Map Report nella Club House di Casa Sanremo, in onda sul canale The Map Report Sky 513.

Un incontro per immaginare un futuro più solidale e sostenibile del nostro Paese con Giuseppe Ambrosio Chairman di Ambrosio Audit UK Monaco Italia e Armando Lanza dell’omonima galleria d’arte di Forte dei Marmi.

Il dialogo tra i partecipanti ha permesso di approfondire attraverso differenti esperienze e background professionali l’importanza che l’impegno solidale rappresenta per il nostro Paese, soprattutto alla luce del periodo pandemico che stiamo condividendo. Punto focale della discussione è stata l’importanza attribuita alla gestione e allocazione delle risorse, indispensabile per sfruttare al massimo l’impegno nel sociale di ognuno.