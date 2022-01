Ventimiglia: rissa di fronte al Comune, il PD "I cittadini sono stufi di leggere slogan, servono i fatti"

“Dopo la violenta lite di ieri pomeriggio, avvenuta in pieno giorno davanti al palazzo comunale, non possiamo che condannare l'accaduto, ed esprimere nuovamente la nostra preoccupazione per la situazione in cui versa la città. Ormai non passa giorno senza che il centro cittadino sia luogo di risse, scontri, ed aggressioni, che spesso vedono vittime anche i nostri agenti della Polizia Locale”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico di Ventimiglia, dopo la rissa di ieri di fronte al Comune della città di confine, documentata in un video. “È evidente – prosegue il PD - che la situazione sia fuori controllo, e la frequenza di questi episodi che destano una forte preoccupazione tra i cittadini sono il risultato di una politica che non ha saputo e voluto sin dall'inizio gestire il fenomeno. La sicurezza, come enunciato a gran voce dal Sindaco durante la campagna elettorale, era uno dei fondamentali obiettivi di questa amministrazione. Ebbene, è sotto gli occhi di tutti il fallimento su questo tema e l'incapacità di dare risposte concrete ed immediate, di fornire soluzioni”.

“I cittadini che vivono quotidianamente questa situazione – termina il PD - sono stufi di leggere slogan, di un continuo rimpallo di responsabilità tra il Sindaco e la Lega: vogliono fatti! E' troppo facile pubblicare post per ottenere consensi: bisogna farsi carico seriamente del problema. Se non siete capaci di affrontare la situazione con serietà e senso di responsabilità, andate a casa, e presto”.