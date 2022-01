Ventimiglia: violenta lite di fronte al Comune, Scullino "E' la dimostrazione che con il buonismo non si ottiene nulla"

“La violenta lite di ieri pomeriggio, avvenuta in pieno giorno davanti alla sede della Polizia di frontiera e al palazzo comunale, dimostra che con il buonismo non si ottiene nulla”.

Lo ha detto il sindaco Scullino che prosegue: “Condanniamo l'accaduto che non è l'unico. L'altra sera, davanti al Bar Kebab di via Hanbury c’è stata l'ennesima rissa che si ripete spesso anche di fronte all'altro kebab di piazza della Stazione. Siamo preoccupati ma certi che Questura e Prefettura sono vicini a noi e non lasceranno passare invano questi episodi. Come Sindaco sono pronto ad intervenire in modo deciso, aspetto di condividere maniere e forme con la Prefettura, ma soprattutto con il Ministero dell'Interno. Chiedo anche a tutti i deputati della nostra provincia e della Regione di fare le giuste pressioni sul Ministero dell'Interno affinchè si abbandoni il burocratese e si proceda speditamente con inteventi decisi. Vogliamo un pulmann carico di questi violenti e che siano portati via da Ventimiglia”.

“Alle forze di opposizione – prosegue Scullino - al PD cittadino dico di smetterla con le strumentalizzazioni, con gli attacchi ingiustificati all'Amministrazione comunale che si sta muovendo. Dico loro che dopo aver amministrato la città per 5 lunghi anni non siete stati capaci di far nulla, Ventimiglia sotto il vostro governo è caduta così in basso che fa fatica a rialzarsi ma ci riusciremo, spero anche con il vostro aiuto”.

“La sicurezza è uno dei fondamentali obiettivi di questa amministrazione – termina Scullino - ma possiamo operare solo nei limiti delle nostre competenze. Noi non molliamo e proseguiamo per migliorare la situazione ma ci vuole coesione e dobbiamo operare tutti insieme chiedendo l'intervento a gran voce di chi può darlo, non basta postare video o fare articoli, i cittadini hanno bisogno di interventi concreti”.