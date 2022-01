Sanremo: anche il commercio fa turismo, per il gran finale del Festival torna ‘Saldi di Gioia’

La settimana del Festival ‘silenziata’ dell’anno scorso deve essere solo un ricordo. Per questo, nel limite delle norme in vigore, il Comune si sta adoperando per mettere in campo le iniziative che facciano tornare la città a vivere il meglio possibile le giornate più importanti dell’anno sul piano turistico, economico e promozionale.

La giunta ha dato l’ok a ‘Saldi di Gioia’, uno degli appuntamenti clou per il commercio sanremese. La manifestazione si svolgerà sabato 5 e domenica 6 febbraio, il weekend della finalissima del Festival. I negozianti avranno l’occasione di proporre prezzi d’eccezione nei giorni di massima presenza in città per la kermesse. E le premesse, almeno stando alle prenotazioni alberghiere, sembrano buone.