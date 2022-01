Bertaina Auto Service da oltre 30 anni il vostro riferimento Mitsubishi Motors in provincia di Imperia, da oggi è anche officina autorizzata Renault e Dacia

Bertaina Auto Service a Camporosso è una realtà territoriale che da oltre 30 anni assicura al meglio i propri servizi nel mondo dell’automotive ed offre la massima serietà e trasparenza nei confronti della clientela. Punto di riferimento del brand Mitsubishi Motors in provincia di Imperia, Bertaina Auto Service ha deciso di ampliare i servizi entrando nel mondo Renault e Dacia.

L'Autoficcina offre nella comoda sede di Camporosso zona Braie, assistenza ai prestigiosi marchi automobilistici Renault, Dacia e Mitsubishi.



Per qualsiasi esigenza, i titolari Fabrizio Cane e Giovanni Addis sono al vostro servizio e vi aspettano per trovare insieme la soluzione migliore per la vostra autovettura o veicolo commerciale.





Prenotate il vostro tagliando o eventuale riparazione.





Bertaina Auto Service è in via Braie 299 a Camporosso.

Per maggiori informazioni potete scrivere alla mail bertaina_officina@libero.it, chiamare al 0184 25 18 90 o visitare la pagina Facebook.