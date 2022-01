Sanremo: tanti applausi per il concerto “Meraviglie del Canto” alla chiesa di Coldirodi (Foto)

Ieri sera nella chiesa di San Sebastiano a Coldirodi si è svolto “Meraviglie del Canto” di Happy Chorus, con il desiderio di offrire alla comunità, attraverso il canto, un momento di gioia e nello stesso tempo di riflessione.



“Nell’anno del Giubileo d’oro del Rinnovamento nello Spirito Santo, si vuole richiamare il pubblico a vivere e contemplare Dio in quanto fonte di gioia, di serenità e di pace - dichiarano gli organizzatori - “Meraviglie del Canto” è stata come una mostra di quadri che ci hanno traghettato dal mistero della nascita, allora della croce, al Suo amore per l’umanità, alla grandezza del re dei re, fino alla presenza tangibile dello Spirito Santo. L’atmosfera è stata toccante, il pubblico interessato e molto partecipe. I silenzi hanno completato la musica accompagnandola fino al grande applauso finale”.