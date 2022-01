72° Festival di Sanremo: continuano ad arrivare i protagonisti, Amadeus dà il benvenuto a Michele Bravi (Foto)

Prosegue il conto alla rovescia per la 'prima' del 72° Festival di Sanremo e in città continuano ad arrivare i protagonisti.

Questo pomeriggio Amadeus ha dato il benvenuto a Michele Bravi, uno dei big in gara, pronto al suo ritorno a Sanremo.

La base di cantanti e addetti ai lavori è sempre l'hotel Globo, a due passi dall'Ariston.