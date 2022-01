Sanremo: problemi di fatturazione da Rivieracqua per un nostro lettore "Con Amaie non accadeva"

Un nostro lettore di Sanremo, Andrea, ci ha scritto dopo aver ricevuto diverse fatture di Rivieracqua con acconti regolarmente restituiti alla fattura successiva, come ulteriori acconti:

“Ovvero pago acconti e non consumi. Anche nell'ultima fattura ho un acconto e mi vengono conteggiati consumi per 100 euro quando al contatore risultano per 40 rispetto alle loro verifiche e/o stime. Per altro, consumando 100 euro, secondo Rivieracqua pago in proporzione su 100 di fognatura e depurazione, mentre ne dovrei pagare su 40. Finché il servizio era gestito da Amaie non avevo questo genere di problemi. Oltretutto per parlare con un loro operatore al numero verde, che funziona malissimo, ci sono voluti tre giorni”.