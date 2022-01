Controlli dei carabinieri in un locale di Arma di Taggia: il sindaco al PD "Non tolleriamo illegalità ma c'è stato chiesto di mantenere riserbo per le indagini in corso"

"Non intendo né accettare né tollerare alcuna illegalità sul territorio che amministro. Non sempre la mancata pubblicazione sui social coincide con il non agire."

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha risposto così al segretario del PD di Taggia Lorenzo Oggero e ai membri del circolo che hanno chiesto perchè il Comune non fosse intervenuto sulla questione dei controlli anti Covid in un locale di Arma di Taggia. "Il circolo del PD non sa, e per tale ragione lo informo con piacere che i controlli ai quali si riferisce, derivano da un accordo di collaborazione tra amministrazione comunale e Carabinieri. Oggero, probabilmente non sa e insisto che il comando locale dei Carabinieri, lavora costantemente a stretto contatto con il Comune. Nei giorni scorsi si era deciso di effettuare controlli in alcune attività sensibili e sono stati poi effettivamente fatti, sia dai Carabinieri che dalla Polizia locale" - puntualizza il primo cittadino.