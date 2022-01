Sanremo: il club service Matutia e i volontari della Cri hanno consegnato i doni della Befana agli afgani della base logistica (Foto)

Anche i piccoli ospiti afgani, una quindicina in tutto, che stanno trascorrendo la quarantena presso la Base Logistica di via Lamarmora, a Sanremo, hanno ricevuto i doni nella giornata della Befana.

I soci del club service Sanremo Matutia hanno donato i loro panettoni solidali, consegnandoli ai volontari di Croce Rossa Italiana che dall’agosto scorso sono operativi nel ‘campo’ allestito nel quartiere San Martino. Per l’occasione i volontari sanremesi hanno anche distribuito le classifiche ‘Calze della Befana’, riempite coi dolcetti che la popolazione aveva donato nell’ambito della campagna natalizia ‘Dona un dolce per un sorriso’.

In questo momento alla base sono circa una quarantina i rifugiati politici afgani in quarantena, tutti nuclei familiari con minori da zero a 18 anni.