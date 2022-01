Ricoverato per Covid al Borea, lettore di Vallecrosia racconta "Il virus non mi faceva respirare, vaccinatevi per non finire come me"

"Invito tutti a vaccinarsi per non passare le conseguenze gravi del Covid 19 come è capitato me": è questo il pensiero di Carmelo 'Luciano' Mamone, un nostro lettore di Vallecrosia che ha voluto condividere con noi l'esperienza passata nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Borea di Sanremo. La lotta contro il Covid, l'avercela fatta grazie all'attenzione del personale sanitario e un pensiero anche per un familiare che invece non è stato altrettanto fortunato, questi i contenuti della lettera.



"Ci tengo subito a ringraziare tutti gli operatori del 118, dell'ambulanza, del Pronto Soccorso, dei reparti Covid e rianimazione di Sanremo che mi hanno accudito e curato per 20 giorni. Sono stati tutti professionali competenti e pazienti a farmi fare le cure e i movimenti necessari per sconfiggere il virus, che non mi faceva respirare, in particolare quando avevo il casco per l'ossigeno" - racconta Luciano Mamone.



"Quei giorni terribili da passare li ho superati grazie a loro, al loro lavoro, ai loro incoraggiamenti ed alle loro premure. - aggiunge - Non ci sono parole adatte per ringraziarli a dovere, solo ora che sono a casa mi rendo conto di quello che hanno fatto per me e per i miei vicini di letto nei reparti dove sono stato".