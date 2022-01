Coronavirus: aumentano del 36% i contagiati in provincia, Sanremo sempre in vetta con 779, Imperia dietro con 523

Sono 3.066, con il dato riferito a ieri, i contagiati da Covid-19 nella nostra provincia. Un numero elevato che aumenta del 36,69% rispetto ai 2.243 della settimana scorsa.

Sanremo rimane la città con il maggior numero di positivi al Covid-19 con ben 779 persone che, dopo il contagio sono a casa, ovvero il 50,09% in più della settimana scorsa. In crescita anche Imperia, che passa da 380 a 523 (+37,63%) e a Ventimiglia, da 374 a 469 (+25,4%). Taggia è la quarta città della provincia con 218 contagiati, il 54,6% in più mentre Bordighera, sale di poco da 162 a 172 (+6,17%).

Troviamo poi Camporosso, che supera Vallecrosia, passando da 83 a 97 (+16,86%). Vallecrosia è subito dietro con 94 (-3,09%).

Questa la situazione negli altri comuni: Diano Marina 57, Diano Castello e Riva Ligure 51; Ospedaletti 45, Pompeiana 36, San Bartolomeo al Mare 33, Dolceacqua 32, Pontedassio 31, Santo Stefano al Mare 26, Borgomaro 23, Badalucco 22, Vallebona 20, Pieve di Teco e San Biagio Della Cima 18; Perinaldo, San Lorenzo al Mare e Soldano 16; Ceriana 15; Cipressa e Isolabona 12; Castellaro, Cervo e Dolcedo 11; Diano San Pietro 10; Pornassio 9; Ranzo e Seborga 8; Apricale, Bajardo, Cesio, Chiusanico, Costarainera, Prelà 6; Airole, Chiusavecchia, Civezza e Vasia 5; Aurigo 4; Borghetto D'Arroscia, Caravonica, Cosio D'Arroscia, Diano Arentino, Mendatica, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Villa Faraldi 3; Lucinasco, Pigna; Castelvittorio, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Rezzo, Rocchetta Nervina, Terzorio e Triora 1.

Sono rimasti tre i comuni ‘Covid free’ in provincia: Aquila D'Arroscia, Armo e Vessalico 0.