Emergenza Covid: appello della UIL Poste per gli uffici del territorio

Il Segretario Regionale UIL Poste Liguria Ferdinando Medaglia, in concomitanza con l'attuale difficile situazione per l'emergenza Covid, ha lanciato un appello per tutti gli uffici del territorio.

"È ormai sotto gli occhi di tutti la grave situazione degli uffici postali che a causa della pandemia ha visto ridursi in maniera importante il personale disponibile agli sportelli - ha detto - Quotidianamente assistiamo così a folle di clienti che aspettano per ore il proprio turno, con conseguenze come il logorio psico-fisico dei colleghi che sono rimasti in servizio e che devono farsi carico di una mole di lavoro eccezionale. La Uilposte chiede per questo periodo di emergenza la razionalizzazione degli uffici postali: ovvero, la chiusura di quegli uffici che non sono più in grado di offrire un servizio dignitoso alla clientela e la chiusura dei turni pomeridiani negli uffici centrali. Concedendo turni e moli di lavoro adeguate al personale operativo forniremo un servizio migliore alla clientela e al tempo stesso garantiremo condizioni lavorative migliori ai colleghi. Attendiamo al più presto risposte che siano in linea con le nostre richieste".