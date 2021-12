Sanremo: punto nascite all'ospedale 'Borea', il Partito Democratico "Soddisfatti dalle parole del Sindaco"

“Siamo profondamente soddisfatti dalle parole del Sindaco Biancheri sulla questione punto nascita del nostro Ospedale. Soddisfatti, perché, in un momento come questo, dove i nostri cittadini hanno bisogno di lucidità e serietà, il Sindaco Biancheri ha chiesto chiarezza al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, invece, sembra continuare a perpetrare la cultura dello ‘scaricabarile’, la sarcastica ricerca del consenso, volendosi peraltro anche attribuire meriti, scaricando anche responsabilità ad altri”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico di Sanremo, in relazione alle parole del Sindaco Biancheri sul punto nascite del ‘Borea’. “Siamo altresì dispiaciuti – prosegue - di questo metodo che si usa talvolta per mistificare, confondere, creare rischiosa incertezza. Sanremo era stata identificata come sede del punto nascite unico per la provincia d’Imperia dalla stessa giunta Regionale nel 2016 con l’allora Assessore Sonia Viale e come, poi, invece, si sia subito cambiato rotta; non credo sia utile ricordare che, nonostante le rassicurazione fatte anche in Regione sulla revisione dei criteri per i punti nascita, tutto sia rimasta lettera morta; non credo sia inutile ricordare che il nostro Sindaco abbia fatto carte false pur di tutelare la ‘Città dei Fiori’. Come PD sanremese, ci chiediamo se abbia senso, oggi, di fronte alla pandemia, alla crisi economica e sociale, farsi vedere perennemente alla ricerca di un consenso piuttosto che assumersi le proprie responsabilità e agire concretamente. Siamo convinti che ormai i battibecchi e le scaramucce politiche dovrebbero lasciare spazio a un profondo senso di responsabilità e decenza pubblica: non possiamo permetterci atteggiamenti diversi dalla serietà e concretezza”.

“Pensiamo che oggi sia più intelligente e logico – termina il PD sanremese - cercare di fare gioco di squadra su tematiche importanti per tutti noi. Sarebbe più utile alla causa, invece di continuare con la solita dialettica esasperata, pronta ad impazzire in tutta la sua prosopopea nelle future campagne elettorali. Sanremo non se lo merita, soprattutto non se lo merita chi, in questo momento, cerca risposte ad una situazione che ogni giorno si aggrava di più. Mettiamoci tutti al lavoro, basta chiacchiere inutili e tuteliamo le famiglie e i bimbi, in primis”.