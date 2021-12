Sanremo: imprese e politica a confronto per il futuro del settore balneare: “Dal Consiglio di Stato l'ennesima tegola in testa al comparto” (Foto e Video)

Le imprese balneari chiudono il 2021 facendo il punto sul loro futuro. Questo pomeriggio a Villa Nobel il mondo della politica e gli imprenditori del settore si sono riuniti per il il convegno “Scatto finale, insieme per il nostro futuro” organizzato da CNA per analizzare gli effetti della recente sentenza del Consiglio di Stato e la riforma del demanio marittimo con le successive proposte per il settore.

All’incontro, oltre ad alcuni rappresentanti dei balneari di zona, hanno preso parte: Brando Benifei, eurodeputato; Marco Campomenosi eurodeputato; Umberto Buratti, deputato; Flavio Di Muro, deputato; Marco Scajola, assessore regionale al Demanio marittimo; Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo; Sabina Cardinali, presidente nazionale CNA Balneari; Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Balneari.

Presenti anche diversi imprenditori del settore oltre al sindaco di Taggia Mario Conio, all'assessore al Demanio del Comune di Sanremo Mauro Menozzi, al neo consigliere provinciale Daniele Ventimiglia e al consigliere comunale di Sanremo Andrea Artioli.

Le interviste