Taggia: atti vandalici di ieri al 'drive through', lavori in corso e speranza di aprire entro fine anno (Foto)

L’Asl 1 Imperiese sta lavorando per riuscire ad aprire entro fine anno l’hub alla stazione ferroviaria che, dopo aver ospitato per diversi mesi il ‘drive through’ per i vaccini, ora sarà tramutato in una zona simile ma per eseguire i tamponi.

Dopo i danni provocati dai vandali nella notte tra Natale e Santo Stefano, inizialmente l’apertura sembrava rinviata ormai all’inizio dell’anno nuovo. Nelle ultime ore operai e tecnici messi in campo dall’azienda sanitaria locale stanno lavorando alacremente per sistemare i danni provocati e c’è una possibilità di apertura entro fine anno.

Si tratterebbe ovviamente di un aiuto importante per evitare quelle lunghe code che, anche questa mattina hanno caratterizzato il lungomare di Bussana e, a tratti, anche il centro di Arma di Taggia.