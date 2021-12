Sanremo: quasi 1.200 controlli della Municipale nella settimana di Natale, elevati 11 verbali

Sono decisamente aumentati i controlli della Polizia Municipale di Sanremo (ovviamente di concerto con le altre forze dell’ordine) nella settimana di Natale, che è culminata proprio con il weekend della festa più importante dell’anno.

Gli agenti del comando di via Giusti hanno eseguito tra il 20 e il 26 dicembre ben 1.166 controlli sul territorio, riguardanti il rispetto delle normative anti Covid, sia nelle strade che nei locali. Di questi 989 hanno riguardato persone e altri 177 le attività presenti nella città dei fiori.

Nel corso della settimana gli agenti della Municipale hanno elevato 9 verbali a persone e due alle attività. Nel primo caso si tratta di residenti o turisti che non indossavano la mascherina (obbligatoria ovunque, sia nei luoghi chiusi che all’aperto) e, nel secondo, per mancanza di green pass tra titolari o dipendenti, oppure per non averlo controllato ai clienti.

Tra i controlli della settimana abbiamo anche estrapolato quelli del weekend, ovvero tra venerdì 24 e il giorno di Santo Stefano (ieri). Molte le verifiche in tutta la città, ben 673 ma decisamente inferiori le infrazioni. Tra i controlli di 618 persone e 55 attività, infatti, si sono registrati ‘solo’ due verbali, uno a una persona e un altro a una attività.

I controlli della Polizia Municipale proseguiranno con attenzione anche nei prossimi giorni e, in particolare a cavallo del Capodanno, quando si prevede l’arrivo di molti turisti. Da evidenziare che, girando per le strade di Sanremo, la percezione è quella che la maggior parte delle persone ha recepito l’importanza dell’uso della mascherina. E’ infatti difficile trovare qualcuno in strada senza.