Via al Mare a Bussana rimarrà chiusa per circa due mesi, come anticipato stamattina dal nostro giornale, a causa del cedimento del muro di sostegno sotto la strada, poi collassata.

Ma, fortunatamente, l’intervento dei tecnici e degli operai di Rivieracqua ha consentito la messa in sicurezza provvisoria dei propri impianti.

In questo modo è stata scongiurata la sospensione del servizio idrico durante le feste natalizie.