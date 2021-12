Sanremo: degrado sull'Imperatrice, pronto intervento del Comune e sistemata la pavimentazione (Foto)

Nei giorni scorsi alcuni nostri lettori ci avevano scritto per segnalare la situazione di degrado in cui si trovava la passeggiata Imperatrice, in alcune zone dello splendido marciapiede vicino al mare.

Il Comune di Sanremo è intervenuto in pochi giorni, su impulso del dirigente Danilo Burastero. L’intervento è terminato in una delle zone segnalate mentre, in un’altra è stato semplicemente apposto del cemento, in attesa che arrivino i nuovi marmi.

Nelle prossime ore verranno sistemate anche alcune panchine.