Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 19 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 19 DICEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

9.00. ‘Babbo Natale corre a Poggio’: quinta edizione della corsa e Family Run non competitiva - 1° Trofeo Franco Moraglia di 7 Km e 6 Km lungo i sentieri e i carrugi tipici del paese. Ritrovo al parco polivalente di Poggio con partenza alle ore 10.30 (più info)

10.00-18.00. ‘Racconti fotografici in chiave contemporanea’: ultimo giorno dell’esposizione fotografica dell'artista Loredana Macaluso, dal titolo ‘Passepartout’ a cura di Attilio Carnevale. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond (h 10/12.30-15.30/18)



10.00-18.00. Gli autori dell’antologia benefica Decameron 2020 ideata dallo scrittore Gianmarco Parodi in tempo della pandemia sono presenti presso 'Sanremo libri' per devolvere le ultime copie a prezzo scontato (tutto il ricavato andrà a favore della Protezione Civile nazionale)

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di ‘Immagini Natalizie e Presepi Artigianali’ in Piazza San Sebastiano e disposti lungo via Costa della Frazione di Coldirodi

12.30. Dragon Winter Series (competizione velica): partenza regata. Specchio acqueo antistante la città (più info)



14.00. Per ‘Natale alla Pigna’, ‘Pace maker nel centro storico di Sanremo’: giochi di ruolo nei vicoli e nelle piazze della Pigna (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00. Per il Festival Lirico della Riviera dei Fiori, concerto della Giovane Orchestra Note Libere con il soprano Chiara Falchi. In programma Fantasie d’Opera. Oratorio Santa Brigida nel centro storico, ingresso gratuito con posti a sedere non numerati, prenotazioni al 371 5807035 (più info)

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

16.30/19.30. Video mapping e proiezioni luminose in Centro città + Filodiffusione in Via Matteotti (fino al 6 gennaio)

16.30. Spettacolo per bambini ‘Christmas Show’ a cura del Teatro dei mille colori in Piazza Colombo

20.30. Tradizionale cena di auguri prenatalizi a base di cappon magro e altre pietanze preparate dagli chef stellati ‘Paolo e Barbara’. Ristorante Biribissi del Casinò, info e prenotazioni 0184 531653

IMPERIA



9.00-20.00. Mercatini di Natale in via Cascione fino al 22 dicembre. Alle h 16, appuntamento in piazza F. Serra con le narratrici di storie per bambini per vivere insieme ai più piccoli la magia del Natale + Arie Natalizie suonate dagli autentici Zampognari Occitani



9.00. ‘Selvaggia Valle Prino’: escursione tra Mulattiere e boschi da riscoprire accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino. Ritrovo al parcheggio autostrada Imperia Ovest (Prino), info 337 1066940 (più info)

10.00-17.00. Mostra personale di Pietro Visino. Galleria ‘Il Rondò’ in piazza Dante, fino al 21 dicembre (h 10/12-15/17)



11.00-24.00. Mercatini natalizi in Calata Cuneo e banchina Aicardi: 3 Giorni di Festa e Divertimento, con proposte di Cibo on the Road accompagnate da prodotti tipici Natalizi (fino al 19 dicembre)



15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

16.00. Concerto di Natale con i cori: Troubar Clair diretto da Mario Molinari; Coro di voci bianche ‘G. Amadeo’ di Imperia; Piccoli Cantori ‘San Giorgio’ di Cervo diretti Roberta Garrione; Compagnia Corale di Imperia diretta da Vittoria Bessone; IncantArte diretta da Patrizia Merciari. Basilica di San Giovanni Battista, ingresso libero con green pass (più info)



16.30. ‘Natale a Borgo Fondura’: pomeriggio con Babbo Natale che racconta fiabe e leggende nella sua casa addobbata con l’albero di Natale e tante luci colorate. Alle 17.45, Concerto Gospel ‘Christmas Gift’ + distribuzione di panettone, cioccolata calda e Vin Brulè. campo della Parrocchia di San Giuseppe

VENTIMIGLIA



10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

16.00. Concerto di musiche natalizie dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia all’interno del villaggio di Natale in via Aprosio

VALLECROSIA

10.00-17.00. Auguri e strenna natalizia ai nuclei familiari con un ultrasettantenne residente a cura Associazione Il Borgo Antico. Area Pista pattinaggio e Sala polivalente comunale (h 10/12-14.30/17)

BORDIGHERA

10.00-18.00. ‘BordiChristmas 2021’ (11ª edizione): giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, prelibatezze delle feste. A cura di Confcommercio. Isola pedonale nel Centro cittadino, info 335 5390184

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



16.00. ‘Thir(s)Ty’: inaugurazione mostra personale del ventimigliese Andrea Iorio con lavori di fotografia, scultura, pittura e video. Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino al 2 gennaio, info e prenotazioni 328 0435667, necessario green pass

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

16.00. ‘Babbo, mi porti un Sogno?’: spettacolo di teatro itinerante a cura do Officina Solventi. Città alta (offerta libera)



17.00-19.00. Mostra ‘Viaggio che non finisce’: immagini, scritti e pubblicazioni di Luciano De Giovanni in ricordo del poeta a vent'anni dalla morte. Sede dell'UCD e dell'ANPI in via Al Mercato 8, fino al 6 gennaio

21.15. ‘Tempo di Svalutation’: tribute show a Celentano capitanato da Enrico Gallo, performer ed imitatore di Adriano Celentano. Kursaal Club sul Lungomare, info e prenotazioni 380 7506767

TAGGIA ARMA



8.00-18.00. ‘Mercato Straordinario’ con animazione itinerante a tema natalizio a cura delle associazioni di categoria degli operatori del settore. Area mercato e vie del centro di Taggia

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

9.00-18.00. Tradizionale mercato con animazione itinerante a tema natalizio a cura delle Associazioni di categoria degli operatori del settore. Vie del centro di Arma

9.00-20.00. ‘Shopping di Natale’: fiera promozionale a cura del Centro integrato di Via ‘II Piano’ con idee regalo e animazione per i bambini. Via Queirolo

10.00-18.30. ‘Di libro in libro’: rassegna letteraria a cura di Antea Edizioni. Festival del libro con argomenti di storia locale e con autori del Comune di Taggia. Villa Boselli (h 10/12.30-15/18.30)



21.00. Per ‘Top Voice-Sanremo 2021’, ‘The Final’: serata finale del concorso canoro riservato a dilettanti e amatori organizzato alla Dany Animation. ‘Tre Gi’ di Arma di Taggia, info al 333 4920065



DIANO MARINA



11.00. Presentazione libro ‘Con altri occhi… gli animali raccontano tra fantasia e realtà’ di Giuseppina Gulli a cura della giornalista e scrittrice Viviana Spada. Area antistante la libreria Mondadori, in via Genala

CERVO



9.00. Mostra-concorso di presepi ‘Seguendo la stella’ nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana (vetrine, balconi, piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali) con le opere realizzate dai cittadini (proclamazione del vincitore giovedì 6 gennaio)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.00. ‘UpArte Natale 6’: vernissage mostra d'arte e artigianato di pittura, scultura, artigianato, laboratori, incontri musicali culturali. UpArte Badalucco Art Gallery, Piazza Duomo, fino al 24 dicembre, info e prenotazioni a 348 7478477

BORGOMARO



9.00-18.00. ‘Spantegai in ti caruggi anche per Natale’ (4ª edizione): Mercatini, Mostre, Eventi, Intrattenimento per grandi e piccini, musica, cultura e ristoro + degustazione di leccornie preparate dall'associazione lAssociazione ‘U Castellu’: Pizza all'Andrea, Pan Fritu, Fittelle, Vin Brule, Polenta con salsiccia, Cioccolata (più info)

10.00-19.00. Esposizione collettiva di arte contemporanea con il poker di artisti dell'Alta Valle Impero: Ciso Risso (pittore), Fabio Barla (fotografo), Nadia Gianelli (scultrice), Piergiorgio Mela (digital artist). Palazzo Doria, ingresso libero, necessario green pass

COSIO D'ARROSCIA

16.00. 'Sentieri di Parole - fra Cosio D'Arroscia Mendatica': inaugurazione portale ‘Un Cigno verso il Sole’ di Giuliano Arnaldi ed Emilio Grollero con rinfresco a cura della Pro Loco. Canonica della Parrocchia di San Pietro

17.30. ‘Parole e Musica’: Raccontare Giovanni Boine e Francesco Biamonti’ a cura di Mauro Bico, Fabio Barricalla, Simonetta Tassara e Sonia Angarano. Con la partecipazione del Coro di Cosio d'Arroscia diretto da Marco Gastaldi. Oratorio dell'Assunta, info 393 1410498

COSTARAINERA

15.30. Natale in festa a Costarainera: preparazione addobbi per decorare l'albero in piazza. Alle ore 16.30, spettacolo di intrattenimento musicale a cura del duo acustico Paolo Bianco e Simone Molardi

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



REZZO

17.00. Santa Messa animata dal coro Monte Saccarello. Al termine, consegna alle famiglie presenti della ‚Luce diBetlemme‘. Chiesa di San Martino

18.00. Inaugurazione della ristrutturata Sala degli Anziani. Palazzo Comunale

18.30. Concerto di Natale del Coro Alpino Monte Saccarello e scambio degli auguri. Sala Consiliare

FRANCIA

CANNES



10.00. Natale a Cannes dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Luoghi vari (il programma a questo link)

MENTON



9.00-19.30. Natale a Mentone dal 4 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00. Per Monaco Dance Forum, proiezione del film ‘Les Enfants d’Isadora’ di Damien Manivel con Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, Marika Rizzi, Elsa Wolliaston, a cura della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco - Salle Camille Blanc (più info)

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

11.00-22.30. ‘Noël au Canada’: Villaggio di Natale con animazioni (da domenica a giovedì 11/22.30. venerdì, sabato 11/23, 24 dicembre 11/20.30, 31 dicembre 11/22). Port Hercule fino al 2 gennaio, info +377 93 150603 (i dettagli a questo link)

15.00. Per Monaco Dance Forum, ‘La Danse du Soleil’: rappresentazioni coreografiche di Geneva Camerata della Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03



16.00. Concerto sinfonico diretto da Peter Szüts & Pierre Debat con Olivier Vernet, organo, Les Petits Chanteurs de Monaco e i Musicisti dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In programma: Bach, Mozart, Charpentier, Wade, Franck. Cattedrale di Monaco (più info)

16.30. ‘Romeo e Giulietta’ di William Shakespeare con Xavier Berlioz, Jean-Baptiste des Boscs (violoncello), Claire Faurot (fisarmonica), Manon Montel, Léo Paget e Thomas Willaime. Théâtre des Muses (più info)



NICE

11.00. Natale a Nizza dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (la programmazione completa a questo link)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!