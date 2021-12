Il Bahama Star per le feste natalizie propone una serie di eventi all'insegna non solo del buon cibo, ma anche della musica e del divertimento

Per tutto il periodo natalizio lo staff del Bahama Star vi saprà stupire con una serie di eventi unici e speciali:

Domenica 26 dicembre “Alma by night”, serata con gli allievi di Alma percorso vocale e con l'animazione di Don Francisco, l'inventore del “Cantaestate” e titolare dello storico ristorante Mille Pini di San Romolo. Il rinomato artista si esibirà a inizio serata con un suo repertorio storico da cabaret.

Venerdì 31 dicembre Cenone di Capodanno con Showtime By Alex Penna.

Sabato 1 gennaio Menù gourmet del Bahama Star, Karaoke e animazione by Alex Penna.

Giovedì 6 gennaio festa dell'Epifania con menù a tema, Karaoke e animazione by Alex Penna.

Sabato 8 gennaio menù gourmet del Bahama Star, Karaoke e animazione by Alex Penna.

Quale occasione migliore per festeggiare e divertirsi insieme aspettando il 2022? Tutte le serate in calendario trascorreranno all'insegna del gusto e dei sapori di altri tempi in compagnia della musica e del divertimento. Il Cenone di Capodanno sarà caratterizzato dai sapori casalinghi, grazie al tocco magico dello Chef in un ambiente sereno, romantico e carico di charme.

Le serate sono solo su prenotazione.

Per ogni ulteriore informazione o prenotazione potete chiamare al 380 7098908.