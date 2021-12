A Natale regala suggestioni olfattive con 'Home fragrances e candele' by Mediterranea Cosmetics

Le suggestioni olfattive suggerite dalla natura del Mediterraneo trovano una loro esaltazione tra le mura di casa. Note balsamiche e floreali, sapide e fruttate, armonizzate per dar vita alla collezione delle nuove home fragrances e candele.

Quattro profumatori:

Stanza sul mare, un accordo che sa di vento e di mare.

Veranda in fiore, la fresca dolcezza di un profumo fiorito.

Angolo delle spezie, perfetta per profumare la magia del Natale.

Terrazza degli agrumi, fresca e solare, illumina ogni stanza.

Quattro le candele:

Via del mare, Campo fiorito, Piazza delle spezie, Sentiero fruttato.

Per regalare e per regalarsi un concentrato di sole, natura e bellezza.

Home Fragrance Flacone 250ml – prezzo al pubblico 19,80€

Candela Profumata 190g – prezzo al pubblico16,80€





Mediterranea vi aspetta per accompagnarvi in un percorso di scoperta delle sue infinite proposte, a Imperia in Via Garessio 11, all’interno dell’Emporio Carli.