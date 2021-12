Forze dell’ordine e personale scolastico, domenica accesso libero alla vaccinazione

Asl1 ricorda alle persone interessate ad effettuare la terza dose, che non avessero ancora effettuato la prenotazione, possono farlo tramite il sito prenotovaccino.regione.liguria.it. Si avvisa che Asl1 ha riservato alcune date, ad accesso libero per personale scolastico e appartenenti alle Forze dell'Ordine:



- domenica 19 dicembre, dalle 8 alle 13, presso gli HUB vaccinali di Camporosso- Palabigauda, Taggia - Nuova Stazione - per personale scolastico e appartenenti alle Forze dell'Ordine, sarà possibile effettuare la terza dose, in libero accesso, fino ad un massimo di 240 dosi; presso l'HUB di Imperia - Palasalute, con medesimo orario, ma con un numero di dosi massimo pari a 50.