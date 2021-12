Video sorveglianza Comunale a Vallecrosia, Assessore alla sicurezza Fazzari: ”Un ulteriore passo in avanti per il completamento del Sistema”

La Giunta dì Vallecrosia ieri, 9 dicembre, ha approvato il progetto relativo al 2° Stralcio Funzionale a completamento del Sistema di videosorveglianza Comunale, al fine della presentazione della richiesta di finanziamento ai sensi del Decreto Ministeriale 9 ottobre 2021.

Un lavoro iniziato con la sottoscrizione del ‘Patto per l’attuazione della sicurezza urbana’ che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di video sorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale.





“L’obiettivo è che accedendo al finanziamento, il nostro Comune andrebbe a completare il progetto, inizialmente suddiviso i due lotti funzionali. Rafforzando così l’azione di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità, che già con la prima istallazione hanno reso possibile l’individuazione di un rapinatore e responsabili di atti vandalici - spiega l’assessore Antonino Fazzari -. Con la possibile integrazione del sistema di videosorveglianza cittadina si potrà ultimare la videosorveglianza del lungo mare Marconi ancora scoperto, con due punti di osservazione: tratto in direzione ponente verso confine con comune di Camporosso; tratto centrale in corrispondenza intersezione con Via Colombo.

In città saranno inoltre previsti a completamento del progetto, nuovi punti di osservazione in Via Col. Aprosio – S.S. n. 1 Aurelia, intersezione con via Don Bosco ed area di parcheggio denominata ‘ex-Molinari’; Via San Vicenzo, parte terminale della strada, in corrispondenza del confine con Comune di Camporosso; Via Garibbe, area in prossimità Via Romana Traversa I, limitrofa a campetto calcio e parco giochi bimbi; Traversa di Via Col. Aprosio, di accesso alle sedi distaccate degli Uffici Comunali, (Anagrafe, Stato Civile e Servizi Sociali);

Un progetto del costo complessivo di €. 95.000,00, che in caso di finanziamento dell’intervento, il Comune avrà una quota al 20,00% compartecipazione dell’importo complessivo previsto”. L’assessore Fazzari aggiunge: ”Concludo ringraziando il comandante della Polizia Municipale Elvio Bonsignore e l’Arch. Gianni Ughetto, Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP. che hanno coadiuvato per quanto di competenza, per rendere possibile anche questo progetto di sicurezza cittadina contemplato nel nostro mandato elettorale”.