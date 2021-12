Immigrazione clandestina e droga: tre arresti in due giorni al confine, in azione Polizia italiana e francese

La Polizia di Frontiera, in collaborazione con i colleghi francesi, hanno messo a segno tre arresti negli ultimi due giorni.



Gli agenti hanno fermato un tunisino naturalizzato francese di 26 anni (M.H.) residente a Nizza, controllato dal dispositivo della squadra mista presso il pedaggio di La Turbie, alla guida del proprio veicolo a bordo del quale viaggiavano quattro tunisini, tutti sprovvisti di documenti. È stato quindi tratto in arresto in territorio francese per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Arrestato anche un cittadino del Benin di 27 anni (S.R.) controllato all’interno della stazione di Ventimiglia, in possesso di un passaporto ed una ricevuta di richiesta di asilo politico in Francia. Sottoposto ad accertamenti in banca dati, è risultato colpito da decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma nel 2020 che di fatto gli impedisce di entrare in Italia, per cinque anni, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno, un reato punibile con la reclusione. Inoltre, è stato denunciato per violazione della legge sugli stupefacenti perché trovato in possesso di hashish, immediatamente sequestrato.

Infine è stato arrestato un nigeriano di 29 anni (O.O.) controllato presso la barriera autostradale dell’A/10 a bordo di un autobus Flixbus proveniente da Tolone e diretto a Roma. Ha esibito agli operatori un permesso di soggiorno che da attento esame è risultato alterato mediante sostituzione della fotografia. La perquisizione consentiva di rinvenire un passaporto con altre generalità che in banca dati facevano emergere un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Prato nel 2019, della durata di cinque anni, nonché l’applicazione della misura di sicurezza dell’Espulsione coatta a seguito di condanna per violazione della legge sugli stupefacenti. Pertanto, è stato tratto in arresto per la violazione della legge sull’immigrazione nonché denunciato a piede libero per sostituzione di persona e false attestazioni, con sequestro penale della documentazione esibita.