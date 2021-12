Sanremo: incendio sterpaglie a lato dell'Aurelia, intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale

Incendio sterpaglie in corso Mazzini a Sanremo. L'allarme è scattato alle 10.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme che si sarebbero propagate a causa di un fuoco di pulitura acceso in una vicina campagna e sfuggito al controllo.



Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite. La polizia locale sta regolando il traffico sull'Aurelia per consentire ai pompieri di procedere allo spegnimento del rogo e salvaguardare l'incolumità delle persone a bordo dei veicoli in transito.