Imperia: dopo il 'silenzio' dovuto al Covid da giovedì tornano in biblioteca le amiche di 'Magia di Punti'

Le amiche di ‘Magia di Punti’ a Imperia, dopo un lungo silenzio dovuto alla pandemia, si ripresentano al pubblico e propongono i bellissimi manufatti ricamati per far vivere la passione che le ha tenute unite proprio in questi mesi dove vigeva l'obbligo della separazione e dell'isolamento.

Nel presentarvi il frutto di quanto elaborato faranno inoltre vivere un viaggio interattivo e non solo, per ammirare alcuni ricami elaborati nei 20 anni dell'associazione. Saranno alla biblioteca civica e come sempre si potrà contribuire ad una raccolta fondi a favore dell'associazione ‘Giraffa a Rotelle’, attraverso l'acquisto di una creazione elaborata dalle amiche di ‘Magia di Punti’, con amore e con passione.

Appuntamento da giovedì a sabato prossimi dalle 10 alle 18.30, alla ‘Mediateca’ della Biblioteca civica ‘L. Lagorio’, in piazza De Amicis 7 Imperia. Ingresso libero.