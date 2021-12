Al Paladiamante di Genova, il Campionato interregionale Savate, il Campionato regionale Kickboxing ed il Galà All In One

Domenica 28 novembre, al Paladiamante di Genova, si sono svolti, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria Federkombat il Campionato interregionale Savate, il Campionato regionale Kickboxing ed il Galà All In One.



La kermesse sportiva vedeva coinvolti oltre 180 atleti provenienti da tutto il nord Italia. Presenti dall’imperiese gli Ufficiali di Gara Maurizio Corro, Bruno Cintoli ed una compagine tutta al femminile dell’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue di Ranzo composta, per le specialità a contatto leggero da Lisa Latini, Melissa Gastaldi, Daisy Corro, e Linda Ametis, per la specialità a contatto pieno da Ilaria Lo Iacono.

Di seguito i risultati delle atlete accompagnate dal M° Luigi Alessandri:

- Lisa Latini medaglia d’ oro in SA e medaglia d’ oro SPA;

- Melissa Gastaldi medaglia d’ oro in SA e medaglia di bronzo in KL;

- Daisy Corro medaglia d’ argento in SPA e medaglia di bronzo in KL;

- Linda Ametis Medaglia d’ argento in SPA e medaglia di Bronzo in SA.

Ilaria Lo Iacono impegnata nel Galà serale nella specialità della Low Kick incontrava un verdetto sfavorevole e lasciava il passo ad una più esperta avversaria dimostrando comunque notevole carattere agonistico e crescita costante.

Bilancio positivo, nonostante il periodo sfavorevole allo sport, per l’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti.