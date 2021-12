Taggia: pubblicato 'Con i tuoi occhi', da Eleonora Borca un pensiero positivo al giorno per iniziare la giornata

La casa editrice di Taggia Antea Edizioni di Angelo Giudici ha pubblicato "Con i tuoi occhi" 365 pensieri positivi per vivere bene ogni giorno, il libro di Eleonora Borca. Il volume nasce da una lunga riflessione interiore durante il primo lockdown.



"Cercavo consigli un po' ovunque per poter migliorare come persona, come figlia, come amica, come compagna e come lavoratrice. Tutta questa ricerca mi è servita per poter vivere ogni singolo istante in modo speciale, trovando in me stessa punti di forza che avevo soffocato" - spiega la scrittrice.



Eleonora Borca è nata a Sanremo nel 1990 e vive da sempre ad Arma di Taggia. Laurea in giurisprudenza e impiegata fino a poco tempo fa in uno studio notarile. Dietro quest'opera c'è una intenzione positiva e profonda: "Attraverso questi pensieri, disposti nel libro sotto forma di agenda, vorrei arrivare alle persone che hanno bisogno di iniziare bene la propria giornata. Mi piace ricordare il pensiero riportato sulla quarta di copertina: 'Ogni volta che pensi di non farcela, ricorda quante cose hai costruito con la tua forza di volontà'" - conclude l'autrice.