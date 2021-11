Circolare nelle scuole della nostra provincia: le classi in Dad anche con un solo contagiato

Le classi nelle scuole torneranno alla ‘Didattica a Distanza’ anche con un solo contagiato. La conferma arriva dalla circolare ministeriale

L’allarme era stato lanciato già nei giorni scorsi e, anche se le scuole pur con mille difficoltà hanno finora retto, ora rischiano di vedere molte classi in Dad, anche con un solo eventuale contagiato. Si tratta di una misura prudenziale, che è stata presa a causa dell’aumento dei contagi e per mantenere in assoluta sicurezza la scuola.

Anche nella nostra provincia la nuova circolare ha messo in allarme il personale scolastico, ai quali è stato confermato che che non si possono sottovalutare le misure anti contagio.