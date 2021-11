Sanremo: caos per i tamponi questa mattina tra corso Garibaldi e via Pallavicino, centinaia di auto in coda (Foto)

Caos tamponi anche oggi tra corso Garibaldi e via Pallavicino a Sanremo. Con moltissimi sanremesi che si sono messi in coda, a bordo delle rispettive auto, per andare al Palafiori e farsi fare il test molecolare, si sono create lunghe code nel pieno centro della città.

Questa mattina, a tratti, si sono registrate scene simili al primo periodo Covid e non sono mancate le lamentele, sia di chi era in coda per fare il tampone che chi era bloccato in centro per fare delle semplici commissioni. Sul posto la Polizia Municipale ha inviato una pattuglia per consentire un più veloce transito.

Tra l’altro, quest’anno non è possibile nemmeno pensare all’eventuale spostamento all’ex stazione di piazza Cesare Battisti (come avvenuto in occasione del Festival 2021), visto che nella zona è stato da poco allestito il Luna Park.

(Foto di Tonino Bonomo)