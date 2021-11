Verso il Festival 2022: Amadeus interviene sulle 'quote rosa' tra i big, Fiorello e la Marcuzzi

Un cast musicale diviso al 50% tra donne e uomini per Sanremo 2022? Questa la domanda posta ad Amadeus che, per la terza volta presenterà il Festival della canzone. Il conduttore ha risposto: "Con grande rispetto non sono d'accordo: non ho mai scelto una canzone in base al sesso dell'artista, sarebbe un grave errore, scelgo la canzone in base alla bellezza".

Amadeus è intervenuto alla Milano Music Week e ha detto all’Ansa: "Ci sono sempre presenze femminili importanti perché hanno brani forti. Ma non vedo perché devo dare una quota alle donne, sarebbe quasi offensivo nei loro confronti. La musica è arte, e nell'arte non puoi creare zone prestabilite".

Secondo il conduttore "Dipende anche dalla quantità di brani presentati: se tra i Giovani su 800 candidati ci sono 200-300 donne non è colpa mia, di queste 300 spero che ci siano brani buoni, e ci sono sempre presenze importanti di donne. Ci si deve lasciar guidare dalle emozioni, dalla vera onestà. Ci sono donne fantastiche in tutti i festival che hanno dato filo da torcere agli uomini: è questa la cosa più importante".

Amadeus ha anche parlato della possibile presenza al Festival di Fiorello: “Lo conosco da 35 anni e qualsiasi cosa faccia, lo so una settimana prima. Mi auguro decida di essere anche nel terzo”. E su Alessia Marcuzzi: "Non posso né confermare né smentire, ma ben vengano i rumors".