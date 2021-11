Inaugurate due 'Panchine Rosse' a Diano Castello in frazione Varcavello e nel Borgo

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” sono state inaugurate due panchine rosse posizionate una nella Frazione Varcavello e l’altra nel Borgo del Comune di Diano Castello dedicate a tutte le donne vittime di violenza.

L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di cittadine e sono intervenuti all’evento il Sindaco di Diano Castello, Romano Damonte, il parroco, Don Pablo, componenti della giunta e del consiglio e un nutrito gruppo di persone attente a questo argomento.

L’iniziativa si inserisce nei progetti di sensibilizzazione per i diritti che il Comune di Diano Castello promuoverà in piena sintonia con i cittadini ed il territorio, in particolare questo è un segno concreto e tangibile per combattere un male sociale, incentivare l’informazione per favorire una cultura di genere e messaggi di inclusione ed uguaglianza.

Gloria Crivelli