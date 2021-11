Ventimiglia: migrante disperso al 'passo della morte', localizzato con un drone verrà salvato con l'elicottero

E’ stato localizzato grazie all’utilizzo di un drone dei Vigili del Fuoco il migrante disperso da ieri al ‘passo della morte’ in località Grimaldi di Ventimiglia, al confine tra i Italia e Francia.

L’allarme, come anticipato ieri sera (QUI), è scattato quando, Con il cellulare è riuscito a richiedere aiuto. Ieri i vigili del fuoco hanno cercato di rintracciarlo tra le alture, ma la zona è molto impervia.

Ora è stato localizzato e, alle 8 si alzerà in volo l’elicottero per raggiungerlo e portarlo in salvo. Si tratta dell’ennesimo migrante che, nel tentativo di superare il confine, rimane bloccato al ‘passo della morte’.