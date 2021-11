Vallecrosia: al via quest'oggi una tre giorni di eventi, si parte con quelli per la 'Giornata contro la violenza sulle donne'

Nell'ambito del calendario manifestazione comunali ‘Aspettando il Natale 2021’, oggi pomeriggio alle 18 alla Sala polivalente comunale di Vallecrosia di via Colombo (solettone sud), in occasione della ‘Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne’, si terrà un omaggio musicale degli allievi dell’Istituto musicale ‘G.B. Pergolesi’, offerto dall’Associazione Bethel.

Alle 20.45, sempre nella Sala polivalente, si continuerà sullo stesso tema con la videoproiezione di brani dello spettacolo ‘Ti amo da morirNe’, nell'ambito del convegno con dibattito curato dell’associazione Bethel. Il programma dell'incontro sarà il seguente:

- apertura della Dott.ssa Piardi, Assessore delegato ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia;

- intervento dell’assistente sociale mediatore familiare Dott. ssa Laiolo Giannalisa;

- dell'Avvocato Loredana Modaffari;

- del Sovrintendente di Polizia di Stato in quiescenza Lorena Grossi

- la proiezione di un filmato, le conclusioni della Dott.ssa Laiolo, il dibattito e i saluti finali.

Gli eventi socioculturali del programma ‘Aspettando il Natale’ proseguiranno poi:

- sabato alle 17.30 alla Sala polivalente comunale, con la presentazione libro ‘Legionari del Duce – tra storia e memoria 1936-1945’, del prof. Graziano Mamone docente Università di Genova, a cura dell’Associazione Il Ponte;

- domenica alle 16.30 alla polivalente comunale, con il concerto a cura dell’Istituto Musicale G. B. Pergolesi seguito, alle 18,15, dal vernissage della mostra fotografica ‘Islanda dei ghiacci: la natura innanzitutto’, curata dal fotografo Gerardo Salerno (la mostra sarà aperta fino al 12 dicembre).

Sarà una tre giorni intensa, all'insegna dell'impegno socio culturale con ben cinque momenti distinti più un prologo, oggi alle 10 davanti all'Iper Conad di via Roma a Vallecrosia con l'inaugurazione, da parte dell'Assessore comunale delegata ai Servizi Socialissa Marilena Piardi, di una nuova ‘panchina rossa’, in ricordo delle donne vittime di violenza. L'ingresso agli eventi sarà libero, muniti di Green Pass.