Sanremo: ieri l'esercitazione per formare i volontari sull'uso di motopompe e idrovore in caso di alluvione (Foto)

Si è svolta ieri l'esercitazione dell'associazione Volontari di Sanremo, con la squadra di Protezione Civile comunale. Ha avuto come scopo la formazione dei volontari, l'uso di motopompe e idrovore e tutta l'attrezzatura in dotazione alla squadra per una emergenza idrogeologica.

Come scenario, è stata simulata una allerta meteo rossa. L’esercitazione è partita dall'attivazione dei Volontari, la formazione di squadre di intervento, il monitoraggio di torrenti e frane ,comunicazioni radio, fino ad arrivare a simulare un locale allagato.

E’ stato un test operativo sulla reale efficienza delle attrezzature per una eventuale alluvione, ma anche per visionare le nuove aree di raccolta individuate dal Comune e controllare posti già colpiti da frane nelle emergenze degli anni scorsi.