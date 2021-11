Apricale: l'associazione “Atelier A” organizza il workshop con lo scultore Felice Tagliaferri

Un laboratorio che sbarca in Liguria grazie al progetto “Graf”, di Roma, alla collaborazione di Sonia Angarano, che ha ospitato il primo incontro proprio in questi giorni presso le opere parrocchiali di Laigueglia, alla collaborazione dell'associazione “SculturaCeramica” di Genova che ospiterà il workshop il prossimo weekend e all'associazione culturale “Atelier A”, con sede ad Apricale.

“Crediamo possa essere una preziosa opportunità per esplorare la materia in modo diverso, attraverso un linguaggio non solo visivo, ma principalmente tattile, guidati da questo grande artista non vedente, che ha fatto della sua disabilità un valore aggiunto. Il corso è aperto a tutti, ceramisti, artisti, artigiani, docenti, terapeuti” dichiarano gli organizzatori.