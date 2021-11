La ricetta no sprechi de I Deplasticati: oggi prepariamo le patatine di zucca

Di solito compriamo la delica, meno acquosa, ha più polpa ed è perfetta per questa ricetta.

Prendete metà zucca cruda e pulita della buccia e dei semi. Tagliate in quattro parti la metà della zucca e ogni quarto tagliatelo a metà per la sua lunghezza. Da qui tagliate dei bastoncini di un centimetro formando così le patatine. Condite i bastoncini con olio, paprika, curry e sale (o con le spezie che avete in casa), potete aiutarvi mettendo le patatine in una ciotola capiente e mescolo bene.

Posizionate le patatine su una teglia da forno rivestita con carta da forno cercando di fare un unico strato, così la cottura sarà omogenea. Via in forno a 180° per circa 30/40 minuti (in base al vostro forno). Servite in tavola con le salse che più vi piacciono, ideale come aperitivo.

Un modo diverso di assaporare la zucca e per non lasciarla andare a male.