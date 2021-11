Ventimiglia: rifatta la ringhiera di sicurezza in via Libero Alborno (Foto)

Ancora lavori e opere all'interno del contesto urbanistico per la città di Ventimiglia. Nuova ringhiera di sicurezza in via Libero Alborno, un elemento molto importante ai fini della salvaguardia degli automobilisti e dei residenti.

Intervento che i cittadini attendevano da tempo come confermano le parole del primo cittadino Gaetano Scullino: “Rifacimento ringhiera di sicurezza, un ottimo lavoro che gli abitanti attendevano da anni”.