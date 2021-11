Vaccini: Toti “Nell’ultima settimana le prenotazioni delle terze dosi sono cresciute di 27mila”

“Nell’ultima settimana sono cresciute di 26.989 unità le prenotazioni delle terze dosi in Liguria, in particolare ad oggi dall’inizio della campagna della terza dose sono 7.692 le prenotazioni in Asl 1 mentre sono 39.236 le prenotazioni nella Asl 3, 14.066 in Asl 2, 7.171 le prenotazioni in Asl 4 e 12.906 in Asl 5. Numeri che testimoniano un reale interesse da parte della cittadinanza al proseguimento della campagna vaccinale”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti. Si mantiene sostanzialmente stabile l’incidenza di nuovi positivi ogni 100.000 abitanti. La più alta è sempre nella nostra provincia, salita a 82 mentre a livello regionale è pari a 54 casi (50 a Genova, 33 alla Spezia e 48 a Savona).

Per quanto riguarda gli ospedalizzati, nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati 4 pazienti in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 111 malati covid negli ospedali di cui 9 in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei reparti di media intensità e delle terapie intensive rimane sotto le soglie indicate dal ministero (10% per le terapie intensive e 15% per i reparti di media intensità), con l’occupazione delle terapie intensive al 5% e a 6% nei reparti di media intensità.

“Da quanto riporta Alisa – spiega il presidente Toti – l’età media dei casi positivi, nel mese di ottobre 2021, è pari a 43 anni; nello stesso periodo del 2020 l’età media era pari a 47 anni: un abbassamento che testimonia l’efficacia della campagna vaccinale e l’adesione al vaccino da parte della popolazione più anziana”. Per quanto riguarda i vaccini sono 1.963.666 le dosi somministrate dall’inizio della campagna, di cui 941.475 seconde dosi e 54.788 terze dosi.

Da domani alle 12, coloro che si sono vaccinati con la monodose Johnson&Johnson avranno la possibilità di prenotare attraverso i consueti canali: portale www.prenotovaccino.regione.liguria.it, il Cup, le Asl, le farmacie e il numero verde 800 938 818 - la dose ‘booster’ che sarà effettuata con i vaccini Pfizer o Moderna.

Prosegue, intanto, anche la campagna vaccinale per immunizzare i cittadini contro il virus dell’influenza, attraverso il vaccino che in Liguria è gratuito per la popolazione over60 e per i bimbi tra 6 mesi e 6 anni, oltre che per le fasce più fragili. Regione ha già acquistato 513mila vaccini, con l’opzione per l’acquisto di ulteriori dosi fino a circa 600mila. Dei circa 400mila già consegnati alla Liguria, ad oggi Alisa ne ha distribuito 333mila ai medici di medicina generale e 17mila alle farmacie territoriali per andare incontro alle esigenze della popolazione.